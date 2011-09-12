Через 9 лет Тристан Банон «вспомнила», что ее изнасиловал Стросс-Кан

Стросс-Кан, бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ), 12 сентября давал показания в качестве свидетеля по иску журналистки и писательницы Тристан Банон.

Она обвиняет Стросс-Кана в попытке изнасилования в 2002 году, сообщают vesti.ru. Тогда от обращения в судебные органы ее отговорила мать, однако в мае текущего года на фоне нашумевшего скандала в США, она тоже решила обнародовать дела минувших лет.

Доминик Стросс-Кан вернулся во Францию из США 4 сентября, где его обвинили в изнасиловании горничной отеля Sofitel. По приезде из Америки, он хранил молчание и полностью отказался от общения с прессой. Ожидается, что Доминик Стросс-Кан нарушит обет и все же выступит перед журналистами, но не ранее чем 21 сентября. Как сообщает ИТАР-ТАСС, 24 сентября парижская прокуратура должна принять решение относительно дальнейших действий по делу 31-летней Тристан Банон.

Парижские представительницы феминистских организаций 11 сентября провели акцию протеста на Вогезской площади под окнами квартира экс-главы МВФ. Участницы акции потребовали, чтобы Стросс-Кан отказался от своих планов по участию в выборах президента Франции в 2012 году. Новую акцию у дома бывшего главы МВФ участницы феминистского движения намерены повторить 24 сентября.



