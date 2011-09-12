Россия и Великобритания подписали ряд документов о сотрудничестве. Соглашения были подписаны по итогам переговоров президента России Дмитрия Медведева и британского премьера Дэвида Кэмерона.



Был подписан меморандум о сотрудничестве по вопросам создания в Москве финансового центра. Его подписали руководитель рабочей группы по созданию международного финансового центра в РФ Александр Волошин, член правления - первый зампредседателя Внешэкономбанка Николай Косов и директор корпорации The City UK Уэйн Эванс. Также был подписан меморандум о взаимопонимании между Росатомом и Rolls Roys. Кроме того, глава РЖД Владимир Якунин и министр торговли и инвестиций Великобритании лорд Стивен Кит Грин также подписали меморандум о взаимопонимании, передает ИТАР-ТАСС.