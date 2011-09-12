Матвиенко появилась в Совете Федерации

Бывший губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко в понедельник впервые появилась в Совете Федерации в статусе сенатора от исполнительной власти Петербурга.



Матвиенко в конце августа стала муниципальным депутатом, чтобы перейти на работу в Совет Федерации и возглавить его. Вопрос об избрании Матвиенко на эту должность будет решаться на пленарном заседании Совфеда 21 сентября. До заседания экс-губернатор будет занимать обычный кабинет сенатора, передает РИА Новости. На двери кабинета на восьмом этаже, в котором работал прежний представитель губернатора Санкт-Петербурга, уже появилась табличка с фамилией, именем и отчеством нового сенатора.