Медведев назначил ряд начальников региональных управлений ФСИН

Президент России Дмитрий Медведев назначил ряд начальников региональных управлений Федеральной службы исполнения наказаний. Изменения касаются Нижегородской области, Дагестана, Ставропольского и Приморского краев.



Как сообщает в понедельник сайт Кремля, своим указом Медведев освободил полковника Андрея Кошкина от должности начальника главного управления ФСИН по Нижегородской области. На этот пост назначен полковник внутренней службы Виктор Дежуров. Главой управления Федеральной службы исполнения наказаний по Дагестану назначен полковник внутренней службы Муслим Даххаев. Начальником ФСИН Ставропольскому краю стал полковник внутренней службы Игорь Клименов, а в Приморском крае управление возглавил генерал-майор Федор Кренслер.



Федеральная служба исполнения наказаний России (ФСИН России) — авторитарный федеральный орган исполнительной власти, подведомственный Министерству юстиции РФ, который осуществляет правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осуждённых, функции по содержанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, и подсудимых, находящихся под стражей, их охране и конвоированию, а также функции по контролю за поведением условно осуждённых и осуждённых, которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания.



