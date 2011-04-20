Путин: Россия в период кризиса избежала серьезных потрясений

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20 апреля 2011, 12:28 [ «Аргументы Недели» ]

Кадр телеканала "Россия-24"

В сложный период глобального кризиса Россия избежала серьезных потрясений и рисков, способных привести к ослаблению страны. Об этом заявил премьер-министр Владимир Путин.



Во вторник премьер-министр выступает перед депутатами Государственной Думы с отчетом о проделанной Правительством работе. Начиная свое выступление, Путин напомнил, что в 2008 году кризис "начался как финансовый, а затем проблемы на фондовых и банковских площадках привели к сбою глобальной экономики". По его словам, некоторые европейские страны были вынуждены принять ряд мер: "некоторые наши соседи по Европе были вынуждены повысить пенсионный возраст или замораживать соцпособия и пенсии". "Надо быть самостоятельными и сильными и главное – проводить политику, отвечающую интересам граждан страны", - подчеркнул Путин. Прямую трансляцию выступления вели Вести.Ru и телеканал "Россия-24".