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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика

Путин: Россия в период кризиса избежала серьезных потрясений

, 12:28 [ «Аргументы Недели» ]

Кадр телеканала "Россия-24"
Кадр телеканала "Россия-24"

В сложный период глобального кризиса Россия избежала серьезных потрясений и рисков, способных привести к ослаблению страны. Об этом заявил премьер-министр Владимир Путин.

Во вторник премьер-министр выступает перед депутатами Государственной Думы с отчетом о проделанной Правительством работе. Начиная свое выступление, Путин напомнил, что в 2008 году кризис "начался как финансовый, а затем проблемы на фондовых и банковских площадках привели к сбою глобальной экономики". По его словам, некоторые европейские страны были вынуждены принять ряд мер: "некоторые наши соседи по Европе были вынуждены повысить пенсионный возраст или замораживать соцпособия и пенсии". "Надо быть самостоятельными и сильными и главное – проводить политику, отвечающую интересам граждан страны", - подчеркнул Путин. Прямую трансляцию выступления вели Вести.Ru и телеканал "Россия-24".

 

ЕЛ

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