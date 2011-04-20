Медведев уволил замначальника ГУВД по Московской области Николая Войтенкова

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20 апреля 2011, 10:52 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Президент России Дмитрий Медведев своим указом освободил от должности заместителя начальника ГУВД по Московской области Николая Войтенкова. Войтенков осуществлял кадровую политику ГУВД Подмосковья.



Генерал-майор милиции Николай Войтенков занимал пост заместителя начальника Главного управления внутренних дел по Московской области – начальника управления по работе с личным составом с 2002 года. На эту должность он был назначен тогдашним президентом России Владимиром Путиным. Свою милицейскую службу Николай Станиславович Войтенков начал в 1984 году, сообщает сайт ГУВД по Московской области. В карьере Войтенкова была работа в ОБХСС, борьба с организованной преступностью, десятки сложных дел.



Ранее стало известно о том, что Дмитрий Медведев подписал указ об освобождении от занимаемой должности заместителя начальника милиции общественной безопасности ГУВД по Москве Вячеслава Хаустова. Вячеслав Хаустов возглавлял московский ОМОН с 2007 года.



