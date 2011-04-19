Лукашенко не видит настоящей оппозиции в Белоруссии

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19 апреля 2011, 06:53 [ «Аргументы Недели. Белоруссия», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не видит настоящей оппозиции в республике. По сообщению официальных источников, об этом он заявил в беседе с журналистами.

"Этих нет, новой волны так называемой, кто повылазил — Богданкевич(Станислав, бывший глава Национального банка Белоруссии- ред.), Козулин (Александр, бывший ректор Белорусского государственного университета, который в 2006-м году был соперником Александра Лукашенко в борьбе за президентский пост- ред.) и прочие, Лебедько (Анатолий лидер Объединенной гражданской партии Белоруссии- ред.), которого я по просьбе Романчука (Ярослав, кандидат в Президенты Белоруссии в конце 2010 года, который один из немногих избежал тюрьмы выпустил из тюрьмы- ред.) . А он

сегодня вякает, так же, как и Козулин этот... Это же подонки. Вы хоть спасибо скажите, что этот президент вас оттуда, из этой камеры, выпустил. Это что, люди? Это разве оппозиция? И прочая "пятая колона".Есть и боевики, мы их знаем, особенно "младафронтаўцы" некие, "дзяды" или еще какие-то организации незарегистрированные. Конечно, мы их

поставим на место по закону", — сказал Глава белорусского государства.

"Поймите еще одно: мне, наверное, не наверное, а точно, вместе с вами придется жить при новом президенте. И я не хочу, чтобы было даже так потом, не только сейчас, чтобы ты не мог слова сказать... Поэтому я вамвсегда говорю: говорите откровенно, рассуждайте откровенно. Но если вы всерьез обвиняете, то надо доказательство, надо ответственность чтобы была. Но я не хочу, чтобы в моей стране при первом президенте страны людям затыкали рот. Это невозможно при нынешней ситуации. Но ответственность должна быть. Потому что эта безответственность, безалаберность порождает то, что произошло у нас 11-го числа",- добавил он.