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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика

Наркомания съедает 2-3% ВВП - Медведев

, 15:04 [ «Аргументы Недели» ]

Ежегодно более 200 тысяч преступлений, совершенных в России, так или иначе связаны с незаконным оборотом наркотических средств, заявил в понедельник президент РФ Дмитрий Медведев, открывая в Иркутске заседание президиума Госсовета РФ.

Кроме того, - уточнил глава государства, «те, кто употребляют наркотики, не участвуют в трудовой деятельности; как результат - экономические потери составляют, по оценкам аналитиков, 2-3% ВВП».

Медведев назвал растущее в России потребление наркотиков серьезной угрозой, и признал, что несмотря на предпринимаемые меры, «перемен к лучшему пока очень и очень мало».

«Большинство цивилизованных государств постоянно борются с этим злом, и мы должны это делать», - заявил президент, назвав проблему наркомании угрозой национальной безопасности.

ЕГ

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