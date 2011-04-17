Посоветует ли Медведев губернаторам гасить свет по ночам?

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17 апреля 2011, 09:49 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Дмитрий Медведев, находящийся с официальном визитом в Гонконге, заинтересовался опытом местной власти экономить электроэнергию, выключая свет после 22.00.

Президент встретился в воскресенье утром с главой исполнительной власти специального административного района Гонконг КНР Дональдом Цангом, который выразил сожаление, что Медведев совершил накануне прогулку по Гонконгу достаточно поздно.

«Раньше у нас и в позднее время, после десяти было светло, но сейчас из-за повышенной экологической сознательности мы выключаем свет после десяти», - сказал он.

«Достойный пример», - отметил Медведев, добавив, что было бы неплохо, чтобы российские губернаторы тоже так сделали, сообщает РИА Новости.

На воскресной встрече глава Гонконга отметил, что «за прошедший год товарооборот между нашими странами возрос на 63%, а пассажирооборот на 16%; я уверен, что это только начало».

«Вы упомянули некоторые цифры, которые характеризуют параметры нашего сотрудничества. Они, с одной стороны, хорошие, но успокаиваться пока рано, тем более что есть колоссальные перспективы для развития экономических связей и укрепления гуманитарного сотрудничества», - считает глава российского государства.