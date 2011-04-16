Слова Путина об отмене виз с США в штатах сочли шуткой

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16 апреля 2011, 21:50 [ «Аргументы Недели» ]

Директор по вопросам Евразии и России в Совнацбезе США Майкл Макфол заявил, что слова Владимира Путина об отмене виз между Россией и США, произнесенные на встрече с вице-президентом Джо Байденом, в штатах восприняли как шутку.



По словам Макфола, государства ведут переговоры о заключении нового визового соглашения. А об отмене визового режима между странами речи не идет. Поэтому и Байден, и Путин шутили, говоря об отмене виз.



10 марта во время своей встречи с Байденом Путин сказал, что Россия ведет переговоры по отмене виз с ЕС. И если бы такое соглашение между Россия и США было достигнуто до того, как соглашение с ЕС, это стало бы историческим событием. Байден в беседе назвал это "хорошей идеей".