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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

Слова Путина об отмене виз с США в штатах сочли шуткой

, 21:50 [ «Аргументы Недели» ]

Директор по вопросам Евразии и России в Совнацбезе США Майкл Макфол заявил, что слова Владимира Путина об отмене виз между Россией и США, произнесенные на встрече с вице-президентом Джо Байденом, в штатах восприняли как шутку.

По словам Макфола, государства ведут переговоры о заключении нового визового соглашения. А об отмене визового режима между странами речи не идет. Поэтому и Байден, и Путин шутили, говоря об отмене виз.

10 марта во время своей встречи с Байденом Путин сказал, что Россия ведет переговоры по отмене виз с ЕС. И если бы такое соглашение между Россия и США было достигнуто до того, как соглашение с ЕС, это стало бы историческим событием. Байден в беседе назвал это "хорошей идеей".

ГИ

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