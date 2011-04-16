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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

Избран новый председатель "Справедливой России"

, 18:01 [ «Аргументы Недели» ]

Новым председателем "Справедливой России" участники съезда партии избрали в руководителя фракции эсеров в Госдуме Николая Левичева. Ранее Сергей Миронов добровольно сложил с себя полномочия председателя партии.

Решением съезда Сергей Миронов назначен председателем Совета палаты депутатов партии, сообщает РИА "Новости".

ГИ

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