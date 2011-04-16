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16 апреля 2011, 18:01 [ «Аргументы Недели» ]

Новым председателем "Справедливой России" участники съезда партии избрали в руководителя фракции эсеров в Госдуме Николая Левичева. Ранее Сергей Миронов добровольно сложил с себя полномочия председателя партии.



Решением съезда Сергей Миронов назначен председателем Совета палаты депутатов партии, сообщает РИА "Новости".