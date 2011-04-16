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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

Миронов: «Справедливая Россия» не поддержит на выборах кандидата единороссов

, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]

Партия «Справедливая Россия» не поддержит кандидата, который будет выдвинут на президентский пост партией «Единая Россия». Об этом в субботу во время перерыва съезда партии заявил Сергей Миронов.

Ранее Миронов объявил о своем уходе с поста партии. «Было бы странно, если бы это было иначе, поскольку мы находимся в жесткой оппозиции», – цитирует Миронова ИТАР-ТАСС. По его словам, «скорее всего, «Справедливая Россия» выдвинет собственного кандидата» на пост президента. Вопрос о кандидате будет решаться на очередном съезде партии. Он состоится осенью, ориентировочно в сентябре. «Как решит съезд, так и будем действовать», – заключил Миронов.

ЕЛ

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