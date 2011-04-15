Путин предостерег единоросов от комментариев по поводу президентских выборов

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15 апреля 2011, 20:49 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин обратился к представителям "Единой России" с просьбой воздержаться от комментариев по поводу предстоящих в 2012 году президентских выборов и сосредоточиться на кампании по выборам в Госдуму.



"Прошу вас об этом не говорить, по этому поводу не возбуждаться, это еще в следующем году будет, нужно всем работать на своих местах", - приводит слова Путина РИА "Новости".



Как отмечает "Интерфакс", в ходе встречи глава правительства также предложил единоросам создать конкурентную среду внутри партии. По его мнению, в "Единой России" необходима "открытая, свободная, но предметная дискуссия по основным проблемам жизнедеятельности страны".