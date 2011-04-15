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//Политика

Медведев: Новые возможности развития должны быть доступны всем (ВИДЕО)

15 апреля 2011, 10:33 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Дмитрий Медведев, выступая сегодня на Азиатском форуме, проходящем в городе Боао на острове Хайнань в Китае, заявил, что новые возможности и блага развития должны быть доступны всем.

По мнению Медведева, тема инклюзивного развития  - основная тема форума - является особенно актуальной. По словам российского президента, она подразумевает необходимость демократизации международных отношений и создания подлинно справедливого политического и экономического миропорядка, она настоятельно требует реформирования глобальной финансовой системы.  Медведев отметил, что прогресс в этом направлении был достигнут во многом благодаря деятельности "двадцатки".

"Важно, чтобы доступ к новым возможностям и благам развития  не был ограничен отдельными группами и слоями населения или странам, никто не должен быть обделен и, тем более, выброшен на обочину". - сказал Медведев. Он подчеркнул, что особое значение приобретают качественное образование, развитие людских ресурсов и активная политика в сфере занятости.

ИЧ

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