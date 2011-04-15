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15 апреля 2011, 08:35 [ «Аргументы Недели» ]

Об этом заявил заместитель секретаря президиума Генсовета «Единой России» Юрий Шувалов. Политолог Глеб Павловский считает, что это заявление - лишь его личное мнение.



Шувалов заявил, что кандидатура Владимира Путина является приоритетной для партии на президентских выборах 2012 года. Политолог Глеб Павловский считает, что кандидата в президенты определит правящая элита, сообщае slon.ru. – Медведев с Путиным выбора не сделали – но его сделал заместитель секретаря президиума генсовета «Единой России» по креативу. Разве в компетенции Шувалова такие решения? Почему мнение платного чиновника аппарата «Единой России» надо считать более весомым, чем мнение президента и премьера России? Это же смешно. Шувалова, впрочем, можно понять: у партии есть лидер – Владимир Путин, Шувалов – его дисциплинированный подчиненный, что он еще может сказать? Но его мнение не имеет никакого политического значения.