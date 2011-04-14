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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

Путин – наш президент, уверена «Единая Россия»

14 апреля 2011, 19:06 [ «Аргументы Недели» ]

Приоритетным кандидатом в президенты на выборах в 2012 году для партии "Единая Россия" является премьер-министр Владимир Путин, заявил в четверг журналистам заместитель секретаря президиума Генерального совета партии Юрий Шувалов.

На днях президент России Дмитрий Медведев в интервью китайскому телевидению заявил, что в ближайшее время примет решение, будет ли он баллотироваться на второй срок в 2012 году.

В тот же день премьер-министр Владимир Путин после форума медицинских работников сказал, что тоже не исключает возможности участия в президентской гонке.

ЕГ

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