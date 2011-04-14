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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

Медведев предлагает противостоять природными катаклизмами законом

14 апреля 2011, 16:00 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Дмитрий Медведев считает необходимым создать международный механизм предотвращения и локализации техногенных и природных катастроф.

На саммите стран БРИКС в китайском городе Санья, комментируя ситуацию в Японии, глава России заявил: «Нам нужно создавать такой механизм предотвращения, локализации техногенных катастроф и природных происшествий и делать его открытым для любых государств, желающих к нему присоединиться».

По его словам, авария на японской АЭС «Фукусима-1» показала, что международное законодательство почти не регулирует вопросы, связанные с подобного рода катастрофами, «особенно, если эти катастрофы обретают трансграничное измерение».

«А катастрофы, подобные этой, они в любом случае так или иначе выходят за границы одного государства. И нам нужно подумать, чтобы такое законодательство создать», - цитирует президента Росбалт.

ЕГ

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