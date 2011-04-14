Лидеры БРИКС поддерживают скорейшее вступление России в ВТО

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14 апреля 2011, 08:48 [ «Аргументы Недели» ]

Лидеры БРИКС приняли Декларацию Санья по итогам саммита в Китае после пяти часов переговоров глав государств Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Церемония подписания документов прошла в отеле "Шэратон".



Россия выдвинула предложение "принять у себя саммит Группы двадцати в 2013 году", говорится в Декларации лидеров БРИКС по итогам встречи в Китае. "Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка высоко оценивают предложение России", - подчеркивается в документе.



БРИКС полностью поддерживают скорейшее вступление России в ВТО, подчеркивается в Декларации. Лидеры БРИКС отметили, что "подтверждают приверженность успешному, всеобъемлющему и сбалансированному завершению Дохийского раунда многосторонних переговоров ВТО по вопросам развития".