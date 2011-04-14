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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

Лидеры БРИКС поддерживают скорейшее вступление России в ВТО

14 апреля 2011, 08:48 [ «Аргументы Недели» ]

Лидеры БРИКС приняли Декларацию Санья по итогам саммита в Китае после пяти часов переговоров глав государств Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Церемония подписания документов прошла в отеле "Шэратон".

Россия выдвинула предложение "принять у себя саммит Группы двадцати в 2013 году", говорится в Декларации лидеров БРИКС по итогам встречи в Китае. "Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка высоко оценивают предложение  России", - подчеркивается в документе.

БРИКС полностью поддерживают скорейшее вступление России в ВТО, подчеркивается в Декларации. Лидеры БРИКС отметили, что "подтверждают приверженность успешному,  всеобъемлющему и сбалансированному завершению Дохийского раунда  многосторонних переговоров ВТО по вопросам развития".

ГИ

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