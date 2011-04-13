Медведев: Мы с Путиным по-разному видим будущее России

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13 апреля 2011, 09:06 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Дмитрий Медведев впервые озвучил тот факт, что у него и премьер-министра Владимира Путина - разные взгляды на то, по какому пути в дальнейшем должна пойти Россия.



Президент заявил, что задача перед ним и премьером Путиным стоит общая - добиться процветания России.



«Мы просто, может быть, по-разному видим методы и способы достижения этого процветания, – сказал Медведев в интервью китайскому телевидению. – Но это и есть демократия, это и есть конкуренция. Вот у меня одна позиция, у кого-то она может быть немножко другой. И только взаимообогащение способно создать результат».



«Изменения назрели, – подчеркнул Медведев. – Тот, кто не меняется, тот остается в прошлом. Это очевидно. Все крупнейшие страны быстро меняются, поэтому ни одна из существующих конструкций не может быть вечной. То, что хорошо было десять лет назад, уже нехорошо сегодня, мы должны приспосабливаться под меняющийся мир, приспосабливать этот мир под себя».



Однако окончательного решения о том, будет ли он баллотироваться на новый президентский срок, Медведев еще не принял.



«Я не исключаю того, что я буду баллотироваться на новый срок, на должность президента», – заявил Медведев.