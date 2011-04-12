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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

Сотрудничество с Украиной является приоритетным для России - Путин

12 апреля 2011, 20:47 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр России Владимир Путин заявил сегодня в Киеве, что сотрудничество с Украиной является приоритетным для России.

На встрече с президентом Украины Виктором Януковичем российский премьер сказал: "Все, что делается на украинском направлении, это, безусловно, консолидированная позиция президента, премьер-министра. Это касается всех наших ведомств", - цитирует его слова РИА Новости.

Российский премьер высоко оценил двухсторонние украинско-российские отношения в сфере экономики, они, по словам Владимира Путина, поддерживаются в Украине на высоком уровне, а рост взаимных инвестиций свидетельствует о кооперации России и Украины.

Владимир Путин рассказал, что за прошлый год "российские инвестиции в Украину выросли до 1,1 миллиарда долларов", а украинские инвестиции в экономику России составили 200 миллионов долларов, но пока они растут "более медленными темпами".

СБ

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