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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

Главы внешнеполитических ведомств СНГ утвердили план культурного сотрудничества

10 апреля 2011, 14:16 [«Аргументы Недели», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]

Одним из наиболее заметных документов в области информации, науки и культуры, который был принят на состоявшемся 8 апреля в Киеве заседании Совета Министров иностранных дел СНГ, стал утвержденный проект основных
мероприятий сотрудничества государств-участников СНГ в области культуры до 2015 года и проект Концепции развития образования в сфере культуры и искусства государств-участников СНГ. Об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве Министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

Как сообщила пресс-служба Исполкома СНГ, подготовка проекта Основных мероприятий сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в области культуры до 2015 года предусмотрена Концепцией сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в сфере культуры, одобренной 9 декабря 2010 года Советом министров иностранных дел СНГ.

Основные мероприятия рассчитаны на длительный период, их проведение
запланировано практически в каждом государстве – участнике Содружества,
центрах науки и культуры. Всего проектом предусмотрено более 140
мероприятий, включая международные музыкальные и театральные фестивали,
кинофестивали, фестивали анимационных фильмов и кукольных театров,
международные конкурсы молодых исполнителей различных жанровых
направлений, мероприятия, посвященные известным деятелям искусств стран
Содружества, книжные выставки-ярмарки и художественные салоны,
научно-практические конференции и семинары в области
историко-культурного наследия и ряд других.

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