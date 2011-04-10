Главы внешнеполитических ведомств СНГ утвердили план культурного сотрудничества

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10 апреля 2011, 14:16 [«Аргументы Недели», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]

Одним из наиболее заметных документов в области информации, науки и культуры, который был принят на состоявшемся 8 апреля в Киеве заседании Совета Министров иностранных дел СНГ, стал утвержденный проект основных

мероприятий сотрудничества государств-участников СНГ в области культуры до 2015 года и проект Концепции развития образования в сфере культуры и искусства государств-участников СНГ. Об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве Министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

Как сообщила пресс-служба Исполкома СНГ, подготовка проекта Основных мероприятий сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в области культуры до 2015 года предусмотрена Концепцией сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в сфере культуры, одобренной 9 декабря 2010 года Советом министров иностранных дел СНГ.

Основные мероприятия рассчитаны на длительный период, их проведение

запланировано практически в каждом государстве – участнике Содружества,

центрах науки и культуры. Всего проектом предусмотрено более 140

мероприятий, включая международные музыкальные и театральные фестивали,

кинофестивали, фестивали анимационных фильмов и кукольных театров,

международные конкурсы молодых исполнителей различных жанровых

направлений, мероприятия, посвященные известным деятелям искусств стран

Содружества, книжные выставки-ярмарки и художественные салоны,

научно-практические конференции и семинары в области

историко-культурного наследия и ряд других.