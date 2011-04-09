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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

Госдума выступит с заявлением оградить космос от оружия

9 апреля 2011, 14:18 [ «Аргументы Недели» ]

Накануне 50-летия первого полета человека в космос Госдума планирует выступить с заявлением о стремлении России оградить космос от оружия массового уничтожения.

Госдума планирует выступить с заявлением "В связи с 50-летием первого полета человека в космос", в котором подтверждается стремление России оградить космос от оружия массового уничтожения. Документ включен в повестку дополнительного пленарного заседания, которое состоится 11 апреля, сообщает Интерфакс. "Россия последовательно борется за предотвращение вывода в космос наступательных вооружений, за предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве", - говорится в проекте заявления нижней палаты парламента.

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