Госдума выступит с заявлением оградить космос от оружия

//Политика

9 апреля 2011, 14:18 [ «Аргументы Недели» ]

Накануне 50-летия первого полета человека в космос Госдума планирует выступить с заявлением о стремлении России оградить космос от оружия массового уничтожения.



Госдума планирует выступить с заявлением "В связи с 50-летием первого полета человека в космос", в котором подтверждается стремление России оградить космос от оружия массового уничтожения. Документ включен в повестку дополнительного пленарного заседания, которое состоится 11 апреля, сообщает Интерфакс. "Россия последовательно борется за предотвращение вывода в космос наступательных вооружений, за предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве", - говорится в проекте заявления нижней палаты парламента.