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//Политика

Медведев внес изменения в законы "Об обороне" и "О внутренних войсках МВД РФ"

9 апреля 2011, 12:36 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Дмитрий Медведев внес изменения в законы "Об обороне" и "О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации", касающиеся обеспечения полетов воздушных судов Вооруженных Сил РФ и внутренних войск МВД России.

Как сообщает пресс-служба Кремля, поправки были приняты Госдумой 25 марта 2011 года и одобрены Советом Федерации 30 марта.

Изменения направлены на установление единого подхода к предоставлению услуг по обеспечению полетов воздушных судов Вооруженных Сил РФ и внутренних войск МВД России в воздушном пространстве России, аэронавигационному обслуживанию их на аэродромах (посадочных площадках) и в аэропортах РФ, а также по взиманию сборов и применению тарифов при обеспечении полетов государственных воздушных судов (за исключением полетов, связанных с коммерческими воздушными перевозками).

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