Кучма требует разрешения на вылет в Москву 12 апреля на День космонавтики

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9 апреля 2011, 07:51 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший президент Украины Леонид Кучма, который находится в Киеве под подпиской о невыезде, требует разрешения на вылет в Москву. Его пригласили на торжества, посвященные 12 апреля.



Адвокаты Кучмы подали ходатайство в Генпрокуратуру, чтобы разрешить ему побывать в Москве на торжественных мероприятиях, посвященных Дню космонавтики и 50-летию первого полета человека в космос, которые состоятся 12 апреля в Большом кремлевском дворце в Москве.

Напомним, против Кучмы заведено уголовное дело в связи с расследованием убийства оппозиционного журналиста Георгия Гонгадзе.