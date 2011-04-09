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Кучма требует разрешения на вылет в Москву 12 апреля на День космонавтики
9 апреля 2011, 07:51 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший президент Украины Леонид Кучма, который находится в Киеве под подпиской о невыезде, требует разрешения на вылет в Москву. Его пригласили на торжества, посвященные 12 апреля.
Адвокаты Кучмы подали ходатайство в Генпрокуратуру, чтобы разрешить ему побывать в Москве на торжественных мероприятиях, посвященных Дню космонавтики и 50-летию первого полета человека в космос, которые состоятся 12 апреля в Большом кремлевском дворце в Москве.
Напомним, против Кучмы заведено уголовное дело в связи с расследованием убийства оппозиционного журналиста Георгия Гонгадзе.