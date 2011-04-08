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//Политика

Ливийские повстанцы освободили российских журналистов

8 апреля 2011, 22:17 [ «Аргументы Недели» ]

Журналист "Комсомольской правды" Александр Коц дозвонился до редакции и сообщил, что ливийские повстанцы, захватившие их сегодня, отпустили всех на свободу. Однако связь быстро прервалась.
На сайте "КП" сообщается, что после нескольких часов допросов на заброшенной военной базе в Бенгази журналисты были отпущены повстанцами. Редакция газеты в настоящее время рассматривает вопрос о целесообразности пребывания корреспондентов в регионе несмотря на то, что сами они выразили желание остаться в Ливии.
Напомним, что спецкоры "Комсомолки" Дмитрий Стешин и Александр Коц, а также съемочная группа телеканал НТВ были задержаны возле ливийского города Адждабия. Они передали по спутниковой связя, что их отвезли в неизвестном направлении.Россия обратилась в Секретариат ООН с просьбой скорейшего урегулирования инцидента с захватом российских журналистов в Ливии, сообщает МИД РФ.

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