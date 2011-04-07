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//Политика

Медведев велел оставить за россиянами право бесплатно ловить рыбу

7 апреля 2011, 15:58 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Дмитрий Медведев вменил в обязанности Генпрокуратуры провести проверку соблюдения прав граждан на осуществление любительского и спортивного рыболовства свободно и бесплатно.

Кроме того, сообщает в четверг пресс-служба Кремля, Медведев поручил руководителям государственных органов власти субъектов РФ до 1 октября воздержаться от конкурсных процедур и заключения договоров на предоставление права на рыбопромысловые участки для организации любительского и спортивного рыболовства на платной основе.

Несколько дней назад Глава Росрыболовства Андрей Крайний заявлял, что любительская рыбалка в России может стать платной в ближайшие годы. 

ЕГ

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