Медведев велел оставить за россиянами право бесплатно ловить рыбу

//Политика

7 апреля 2011, 15:58 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Дмитрий Медведев вменил в обязанности Генпрокуратуры провести проверку соблюдения прав граждан на осуществление любительского и спортивного рыболовства свободно и бесплатно.

Кроме того, сообщает в четверг пресс-служба Кремля, Медведев поручил руководителям государственных органов власти субъектов РФ до 1 октября воздержаться от конкурсных процедур и заключения договоров на предоставление права на рыбопромысловые участки для организации любительского и спортивного рыболовства на платной основе.

Несколько дней назад Глава Росрыболовства Андрей Крайний заявлял, что любительская рыбалка в России может стать платной в ближайшие годы.