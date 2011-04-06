Суд теперь обязан посмотреть человеку в глаза, чтобы признать его душевнобольным

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6 апреля 2011, 21:25 [ «Аргументы Недели» ]

Отныне, принимая решение о признании гражданина недееспособным, суд обязан предоставить гражданину право изложить свою позицию лично или через выбранных им самим представителей.

Это следует из изменений в закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», подписанных президентом России Дмитрием Медведевым, сообщает пресс-служба Кремля.

Изменения вводят запрет на признание судом гражданина недееспособным на основании одного лишь заключения судебно-психиатрической экспертизы.

Предусматривается, что гражданин должен быть извещен о времени и месте судебного заседания по делу о признании его недееспособным, причем судебная повестка о вызове в суд должна быть вручена ему лично. В случаях, когда присутствие такого гражданина в судебном заседании создаёт опасность для его жизни и здоровья или для жизни и здоровья окружающих, дело рассматривается судом по месту нахождения гражданина и с его участием, в том числе в помещении психиатрического стационара.