На место еще не ушедшего с поста главы Роскомоса уже есть две кандидатуры

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6 апреля 2011, 12:34 [ «Аргументы Недели» ]

Сегодня сообщалось, что глава Роскосмоса Анатолий Перминов скоро уйдет на пенсию. Ему уже пошел 66 год. А люди старше этого возраста не могут работать госслужащими согласно законодательству, - заявил вице-премьер РФ Сергей Иванов.

Кое-кто в российском Оборонпроме уже предполагает, что после отставки Анатолия Перминова его место может занять начальник Главного управлений вооружения Минобороны 49-летний генерал-лейтенант Олег Фролов. До своего назначения в этот главк Фролов руководил Военно-космической академией имени Можайского, добавляет ИТАР-ТАСС. Меж тем в космической отрасли предполагают, что Роскосмос может временно возглавить первый заместитель министра обороны РФ 53-летний Владимир Поповкин.