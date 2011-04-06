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//Политика

Глава Банка Москвы А. Бородин может попросить политического убежища в Лондоне

6 апреля 2011, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Банка Москвы А. Бородин может попросить политического убежища в Лондоне

Бизнесмен Борис Березовский, долгое время проживающий в Лондоне, заявил в интервью, что президент Банка Москвы Андрей Бородин может попросить политического убежища в Великобритании.
Березовский с шуткой подметил, что в Великобритании скоро можно будет образовать профсоюз из покинувших Россию бизнесменов. Издание Daily Mail утверждает, что Березовский обладает определенной информацией о намерениях Бородина перебраться в Лондон. Кстати, сообщалось, что и Лужков намерен просить убежища в Великобритании, однако бывший мэр уточнил, что ему требуется лишь долгосрочная виза - в этой стране у него живут и учатся его дочери.

Аргументы.ру сообщали, что президент Банка Москвы Андрей Бородин уехал из России из-за расследования уголовного дела о мошенничестве с крупным кредитом. Предположительно, Бородин уехал в Лондон.

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