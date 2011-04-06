Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Политика

Губернатор Матвиенко завела страницу "ВКонтакте" для неформального общения

6 апреля 2011, 10:06 [ «Аргументы Недели» ]

Губернатор Матвиенко завела страницу "ВКонтакте" для неформального общения

Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко заявила вчера о выходе в социальную сеть "ВКонтакте". Ее страничка уже разработана и увидеть ее можно будет в середине апреля.

Валентина Матвиенко к слову добавила, что выбрала эту социальную сеть лишь потому, что ее создал коренной петербужец Павел Дуров. "В отличие от нашего официального сайта, контент в социальной сети будет более живым и неформальным. Фото и видео будут размещаться из личных архивов городских чиновников", - заявила она.

ЕС

//картина дня

Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

Эксперты предположили, что введение гарантированного пенсионного капитала может оставить россиян без достойных пенсий. Гарантированный пенсионный продукт разработало Министерство финансов РФ.

Эксперты предположили, что введение гарантированного пенсионного капитала может оставить россиян без достойных пенсий…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан