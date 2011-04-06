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6 апреля 2011, 10:06 [ «Аргументы Недели» ]

Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко заявила вчера о выходе в социальную сеть "ВКонтакте". Ее страничка уже разработана и увидеть ее можно будет в середине апреля.



Валентина Матвиенко к слову добавила, что выбрала эту социальную сеть лишь потому, что ее создал коренной петербужец Павел Дуров. "В отличие от нашего официального сайта, контент в социальной сети будет более живым и неформальным. Фото и видео будут размещаться из личных архивов городских чиновников", - заявила она.