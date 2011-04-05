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//Политика

Владимир Путин отправится с рабочим визитом на Украину 12 апреля

5 апреля 2011, 21:03 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин отправится с рабочим визитом на Украину 12 апреля

Премьер-министр России Владимир Путин 12 апреля отправится с рабочим визитом на Украину.

В Киеве глава российского правительства Владимир Путин и премьер-министр Украины Николай Азаров, как сопредседатели Комитета по вопросам экономического сотрудничества Российско-Украинской межгосударственной комиссии, обсудят ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках данного Комитета, а также подготовку его очередного заседания.

Премьеры двух стран обсудят вопросы в таких важных областях, как энергетика, торгово-экономические связи, транспорт, реализация совместных программ в области авиационной промышленности.

В Киеве также будут обсуждены перспективы взаимодействия России и Украины в космической сфере.

ИЧ

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