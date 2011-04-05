Союзные парламентарии обсудят вопросы внешней политики

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5 апреля 2011, 14:44 [«Аргументы Недели. Белоруссия», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]

7 апреля 2011 года в посёлке Мир Гродненской области (конференц-зал архитектурного музея – заповедника «Мирский замок») состоится заседание Комиссии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России по вопросам внешней политики.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Парламентского собрания, основное внимание союзных парламентариев будет уделено работе по подготовке к заключению Договора о сотрудничестве между Парламентским Собранием Союза Беларуси и России и Межпарламентской Ассамблеей Православия.

В ходе заседания депутаты Парламентского Собрания рассмотрят подходы к единой миграционной политике Союзного государства, в том числе в отношении третьих стран. Также члены комиссии планируют обсудить ход выполнения Программы согласованных действий в области внешней политики на 2010-2011 годы, а также рассмотреть вопрос о внесении дополнений в План международной деятельности Парламентского Собрания Союза Беларуси и России на 2011 год.

Кроме того, на заседании будут рассмотрены предварительные итоги

исполнения бюджета Союзного государства за 2010 год. Планируется

обсуждение заключения Счетной палаты Российской Федерации и Комитета

государственного контроля Республики Беларусь об исполнении бюджета

Союзного государства за 2009 год и отчета о работе Секретариата

Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в 2010 году.