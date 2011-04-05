Союзные парламентарии обсудят вопросы внешней политики

//самое читаемое на ан
"Врачи дают максимальную дозировку и просто ждут, сколько пациент сможет продержаться", - нейрохирург о заболевании Заворотнюк
//Политика
5 апреля 2011, 14:44 [«Аргументы Недели. Белоруссия», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]
7 апреля 2011 года в посёлке Мир Гродненской области (конференц-зал архитектурного музея – заповедника «Мирский замок») состоится заседание Комиссии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России по вопросам внешней политики.
Как сообщили журналистам в пресс-службе Парламентского собрания, основное внимание союзных парламентариев будет уделено работе по подготовке к заключению Договора о сотрудничестве между Парламентским Собранием Союза Беларуси и России и Межпарламентской Ассамблеей Православия.
В ходе заседания депутаты Парламентского Собрания рассмотрят подходы к единой миграционной политике Союзного государства, в том числе в отношении третьих стран. Также члены комиссии планируют обсудить ход выполнения Программы согласованных действий в области внешней политики на 2010-2011 годы, а также рассмотреть вопрос о внесении дополнений в План международной деятельности Парламентского Собрания Союза Беларуси и России на 2011 год.
Кроме того, на заседании будут рассмотрены предварительные итоги
исполнения бюджета Союзного государства за 2010 год. Планируется
обсуждение заключения Счетной палаты Российской Федерации и Комитета
государственного контроля Республики Беларусь об исполнении бюджета
Союзного государства за 2009 год и отчета о работе Секретариата
Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в 2010 году.
"Врачи дают максимальную дозировку и просто ждут, сколько пациент сможет продержаться", - нейрохирург о заболевании Заворотнюк