Президент Литвы с государственным визитом посетит Норвегию

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5 апреля 2011, 07:19 [«Аргументы Недели», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]

Президент Даля Грибаускайте 5 апреля отбывает с двухдневным государственным визитом в Норвегию.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Главы литовского государства, Президент Литвы встретится с Королем Норвегии Харальдом V и Королевой Соней. В крепости Акерсхус Президент вместе с Королем возложит венок к Национальному памятнику.

«В этом году мы отмечаем 20-летие установления дипломатически х

отношений между Литвой и Норвегией. В борьбе за независимость для нас

была очень важна поддержка Норвегии и ее народа. Отрадно, что

сложившиеся 20 лет назад добрые и прочные отношения между нашими

государствами становятся еще крепче. Сейчас нас объединяет активное

региональное сотрудничество, общий интерес, чтобы Северные и Балтийские

страны, действуя вместе, осуществляли успешное развитие региона и

создавали благополучие для своих граждан», - сказала Президент Даля

Грибаускайте.

В ходе визита Президент также встретится с Председателем Стортинга

(Парламента) Норвегии Пер-Кристианом Фоссом и Премьер-министром Норвегии

Йенсом Столтенбергом. На этих встречах будут обсуждаться двусторонние

отношения, сотрудничество в области экономики, энергетики, внешней

политики и безопасности.

Во время визита также будет подписан меморандум о соглашении о

реализации финансовых механизмов Норвегии и Европейского экономического

пространства на 2009-2014 гг., согласно которому литовским проектам

предусматривается выделение помощи в размере 84 миллионов евро, а

также двусторонний договор о передаче лиц, осужденных к лишению свободы,

для отбывания наказания в стране осужденного.





В Норвежском институте международных отношений глава государства

прочитает лекцию на тему «Энергетическая геополитика: причины и

достижения сотрудничества Северных и Балтийских стран», а также осмотрит

судостроительную верфь Фискерстранда и посетит университетский колледж в

Олесунне.