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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Политика

Президент Литвы с государственным визитом посетит Норвегию

5 апреля 2011, 07:19 [«Аргументы Недели», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]

Президент Даля Грибаускайте 5 апреля отбывает с двухдневным государственным визитом в Норвегию.
Как сообщили журналистам в пресс-службе Главы литовского государства, Президент Литвы встретится с Королем Норвегии Харальдом V и Королевой Соней. В крепости Акерсхус Президент вместе с Королем возложит венок к Национальному памятнику.

«В этом году мы отмечаем 20-летие установления дипломатически х
отношений между Литвой и Норвегией. В борьбе за независимость для нас
была очень важна поддержка Норвегии и ее народа. Отрадно, что
сложившиеся 20 лет назад добрые и прочные отношения между нашими
государствами становятся еще крепче. Сейчас нас объединяет активное
региональное сотрудничество, общий интерес, чтобы Северные и Балтийские
страны, действуя вместе, осуществляли успешное развитие региона и
создавали благополучие для своих граждан», - сказала Президент Даля
Грибаускайте.

В ходе визита Президент также встретится с Председателем Стортинга
(Парламента) Норвегии Пер-Кристианом Фоссом и Премьер-министром Норвегии
Йенсом Столтенбергом. На этих встречах будут обсуждаться двусторонние
отношения, сотрудничество в области экономики, энергетики, внешней
политики и безопасности.

Во время визита также будет подписан меморандум о соглашении о
реализации финансовых механизмов Норвегии и Европейского экономического
пространства на 2009-2014 гг., согласно которому литовским проектам
предусматривается выделение помощи в размере 84 миллионов евро, а
также двусторонний договор о передаче лиц, осужденных к лишению свободы,
для отбывания наказания в стране осужденного.


В Норвежском институте международных отношений глава государства
прочитает лекцию на тему «Энергетическая геополитика: причины и
достижения сотрудничества Северных и Балтийских стран», а также осмотрит
судостроительную верфь Фискерстранда и посетит университетский колледж в
Олесунне.

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