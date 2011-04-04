Президент США Барак Обама решил баллотироваться на второй срок, сегодня на сайте президента Америки официально объявлено о начале предвыборной кампании по переизбранию в президенты в 2012 году.



На главной странице сайта президента США уже размещен промо-ролик, в котором разные люди высказывают свое отношение к работе 44-го президента Америки. Также посетителям сайта предлагается сделать пожертвования кандидату на кампанию по переизбранию его в президенты.



В сообщении на сайте Барака Обамы, где выложено сопроводительное видео, говорится: "Эта кампания началась. Мы открываем офисы, распаковываем коробки и начинаем разговор со своими сторонниками, чтобы создать наш путь к победе. 2012 год начинается сейчас". Согласно сообщению, Барак Обама намерен предоставить все необходимые документы в избирательную комисию до конца апреля, передают Вести.ру.