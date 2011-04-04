Медведев поздравил Назарбаева с победой на выборах

Президент РФ Дмитрий Медведев поздравил с победой на выборах президента Казахстана Нурсултана. В ходе телефоного разговора Медведев передал сердечные поздравления с успешно проведенными выборами, сообщает пресс-служба Кремля.

Официальные результаты выборов в Казахстане пока неизвестны. Центризбирком сообщал, что предварительным данным, Назарбаев получил 95,5% голосов избирателей.

Назарбаев выразил искреннюю признательность за теплые поздравления и добрые пожелания.

Напомним, выборы президента Казахстана прошли накануне.

Со стороны международных организаций выборы получили противоречивые оценки. В ПАСЕ отметили прогресс по сравнению с прошлыми выборами, по оценке ОБСЕ, могло быть гораздо лучше.

За главный государственный пост Казахстана боролись четыре кандидата: Нурсултан Назарбаев, представитель Партии патриотов Гани Касымов, коммунист Жамбыл Ахтметбеков и защитник окружающей среды Мэлс Елеусизов.