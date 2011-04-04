Александр Хлопонин уволил своего зама – близкого друга Рамзана Кадырова

Полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Хлопонин принял решение об увольнении одного из своих заместителей, шестого — Аркадия Еделева.

Генерал Еделев, который несколько лет назад руководил региональным штабом по управлению контртеррористической операцией на Северном Кавказ, курирует взаимодействие с приграничными с округом государствами.

Работа в полномочном представительстве у Еделева не сложилась с самого начала. Он добивался поста третьего зама, курировавшего силовой блок. Но получил должность шестого зама. У него сложились натянутые отношения с полномочным представителем президента Александром Хлопониным и с силовым заместителем Владимиром Шевцовым, пишет "Коммерсантъ".

Источники газеты рассказали, что по старой привычке ряд высокопоставленных сотрудников МВД первым делом приходили представляться не к Шевцову, а к своему бывшему начальнику Еделеву, что могло осложнять ситуацию. Возможно, в аппарате полпредства настороженно относились к генералу в связи с тем, что он дружил главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Предположительно, натянутыми оставались отношения Еделева и с руководством Ставропольского края, так как в октябре 2008 года его сын Дмитрий Еделев был смещен с поста председателя краевой думы, после его конфликта с новым руководством Ставрополья.