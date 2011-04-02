В Казахстане в воскресенье пройдут президентские выборы (ВИДЕО)

В Казахстане в воскресенье, 3 апреля, пройдут президентские выборы. Главным претендентом на пост президента Казахстана из четырех кандидатов считается действующий глава государства Нурсултан Назарбаев - лидер правящей партии "Нур Отан".

В выборах также участвуют секретарь Центрального комитета Компартии Казахстана Жамбыл Ахметбеков, лидер Партии патриотов, сенатор Гани Касымов и самовыдвиженец, председатель партии зеленых Мэлс Елеусизов. Назарбаев является президентом страны уже 20 лет. Официально узаконенный "лидер нации" отказался от личного участия в агитационной кампании. По словам Назарбаева, результаты его работы "и так у всех на виду".

ЦИК Казахстана прогнозирует высокую активность избирателей. Согласно законодательству республики, "порог явки" не предусмотрен , выборы состоятся при любом числе проголосовавших.