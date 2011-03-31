Евросоюз не хочет вводить безвизовый режим с Россией из-за Северного Кавказа

Европейский Союз не хочет вводить безвизовый режим с Россией, заявил посол Бельгии в Москве Ги Труверуа. Причина незаинтересованности ЕС - проблемы на Северном Кавказе.



Даже в случае, если Россия в одностороннем порядке отменит визы для въезда граждан ЕС, Евросоюз не пойдёт навстречу и не отменит визы для россиян, отметил дипломат. Ряд европейских стран опасается большого потока беженцев из проблемных регионов России, рассказал Ги Труверуа в интервью «Русской службе новостей». Посол отметил, что в ЕС и так много проблем с мигрантами. В отмене виз, считает посол, больше заинтересована Россия, а со стороны ЕС речь может идти только об облегчении визового режима.