МИД РФ: Россия против того, чтобы страны НАТО вооружали ливийскую оппозицию

Россия против того, чтобы страны Северо-Атлантического альянса (НАТО) вооружали ливийскую оппозицию. С таким заявлением выступил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.



По его словам, приоритетная задача сейчас — прекращение огня и немедленное начало переговоров. Россия встревожена сообщениями о том, что среди сил оппозиции в Ливии могут быть представители Аль-Каиды, заявил Лавров. Кроме того, глава внешнеполитического ведомства объяснил, почему Россия не поддержала резолюцию Совета Безопасности ООН. Это было бы сделано только в том случае, если бы в документе были более чётко определены границы применения силы, передает слова Лаврова РСН.