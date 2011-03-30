Совет Федерации в среду одобрил закон "Об электронной подписи" и поправки в российское законодательство в связи с его принятием. Документ вступит в силу со дня официального опубликования.



Согласно документу, электронная подпись представляет собой информацию в электронно-цифровой форме, которая может быть использована для идентификации подписавшего ее физического или юридического лица. Закон "Об электронной подписи" регулирует отношения по использованию электронных подписей при совершении гражданско-правовых сделок, оказании государственных и муниципальных услуг, исполнении государственных и муниципальных функций, а также при совершении иных юридически значимых действий. Об этом сообщает Интерфакс.