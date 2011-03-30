Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Елена Бабич предлагает ввести для всех депутатов единую форму одежды, в которой они должны будут появляться в зале заседания.

«Не надо думать утром, что мне надеть, какой костюмчик, брюки или юбку. На это же уходят силы и время», – объяснила свою инициативу депутат, представляющая партию ЛДПР, пишет «Коммерсантъ».



Однажды выступление Бабич уже повлекло за собой создание этической комиссии. Поводом стало ее выступление в прошлом году. При обсуждении одного из депутатских запросов она с трибуны призвала не превращать заседание в научно-практическую конференцию. «Давайте не тратить время на всякую херню», – сказала тогда депутат.