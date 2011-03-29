Путин обсудил итоги работы правительства с Жириновским (ВИДЕО)

Премьер-министр РФ Владимир Путин встретился с лидером ЛДПР, заместителем председателя Госдумы Владимиром Жириновским и главой фракции Игорем Лебедевым. Глава правительства начал серию консультаций с руководителями парламентских фракций.

Ожидается, что в конце апреля премьер-министр выступит перед депутатами с ежегодным отчетом. Сегодня Путин, Жириновский и Лебедев обсудили некоторые итоги работы правительства, в том числе, меры, которые были приняты для преодоления последствий мирового финансового кризиса.

Путин обратил внимание на то, что многие антикризисные меры обсуждаются с парламентом. "Без принятия некоторых решений парламентом своевременность мер была бы не такой оперативной. И результаты были бы гораздо скромнее", - сказал премьер.