Дмитрий Медведев призвал чиновников общаться с людьми в Интернете (ВИДЕО)

Президент РФ Дмитрий Медведев сегодня в ходе общения со студентами и преподавателями технических вузов выразил надежду, что чиновники будут использовать социальные сети для общения с людьми. Хотя, как отметил глава государства, в Интернете можно встретить нелицеприятные оценки работы чиновников.

По словам Медведева, любой руководитель должен привыкнуть к тому, что он может получить прямо через социальную сеть информацию о самых разных событиях, иногда весьма и весьма грустных. "Или просто получить очень нелицеприятную оценку. Ничего в этом особенного нет", -отметил президент РФ. Медведев сказал, что в таком случае нужно иметь терпение и относиться к общению, как к одному из достижений научного прогресса.

Одной из студенток, принявшая участие во встрече с главой государства, обратила внимание и положительно оценила факт возможности общения в "Твиттере" с Дмитрием Медведевым и его помощником Аркадием Дворковичем.

Президент пообещал, что они с Дворковичем продолжат общение с людьми в таком формате. "Это вообще-то задача для всех губернаторов, для всех министров", - подчеркнул президент.