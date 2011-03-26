США: Нефть Ливии нас не интересует

Соединенные штаты Америки не интересует нефть Ливии, заявил глава Пентагона, министр обороны США Роберт Гейтс в интервью "Вестям". Сегодня Гейтса принял президент России Дмитрий Медведев.



"Нет, нефть нас не интересует. Мы выполняем резолюцию Совета безопасности ООН. Знаете, только не хватало еще одного военного конфликта", - заявил Гейтс. "Так что наше желание заключается в том, чтобы наша роль была как можно более ограниченной. Я рассчитываю на то, что в ближайшие дни все будет сведено к вспомогательной роли по поддержке арабских государств и европейцев", - подчеркнул глава Минобороны США. Министр рассказал и о своем видении дальнейшей ситуации: "А дальше, надеюсь, ситуация в Ливии разрешится сама. Но я так же думаю, что масштабы убийств своих граждан Каддафи превосходит то, что мы видим в других странах региона, которые проходят через турбуленции. А по обе стороны от Ливии у нас теперь новые демократии". "Действия Каддафи потенциально расшатывают и эти страны. Одних только египтян в Ливии миллион. Вот по этим причинам Совет безопасности и поступил так, как поступил", - сказал Гейтс.