Думский законопроект об увеличении срока весеннего призыва отложен

Комитет Госдумы по обороне отложил рассмотрение законопроекта об увеличении срока весеннего призыва на военную службу. Этот документ вызвал большой общественный резонанс.

Законопроект предусматривал изменения в законе "О воинской обязанности" сроков призыва. Предполагалось увеличить весенний призыв с 1 апреля по 31 августа. Сейчас молодежь призывают на военную службу с 1 апреля по 15 июля. Срок осеннего призыва в законопроекте также увеличивается с 1 ноября по 31 декабря, сейчас - с 1 октября по 31 декабря. В Генштабе заявляли, что это необходимо сделать для улучшения качества подготовки солдат, а число призывников увеличиваться не будет.

Законопроект вызвал бурю негодования, поскольку предусматривает чуть ли не круглогодичность столь не популярного мероприятия.