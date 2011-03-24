Медведев предложил миру перенимать атомные стандарты России (ВИДЕО)

Международное законодательство в области атомной энергетики нуждается в совершенствовании, заявил президент России Дмитрий Медведев. То, что произошло на АЭС "Фукусима-1" активизировало споры о развитии атомной энергетики во всем мире.



По словам президента, сейчас в мировом сообществе высказываются "очень разные мнения о том, может ли вообще атомная энергетика быть безопасной". Президент отмечает, что атомная энергетика - это "самый экономически выгодный способ получения электроэнергии. Причем безопасный способ при условии соблюдения соответствующих правил как во время проектирования, так и во время строительства и последующей эксплуатации станции. Очевидно, что эти правила должны быть едиными для всех". По мнению российского лидера, необходимо "проанализировать все существующее в настоящий момент законодательство, причем и внутреннее законодательство, и международную нормативную базу. Я считаю, что его точно нужно совершенствовать". Об этом Медведев заявил в своем видеоблоге на сайте президента РФ.



По его словам, "нужны дополнительные требования, ну и соответственно, ограничения к строительству атомных станций в сейсмически опасных зонах". Здесь, по словам президента "должны быть общие международные требования, особенно там, где возможны очень мощные землетрясения и последующие цунами. Ну вот, кстати, в нашем своде правил и нормативов по атомной энергетике уже существует норма, которая запрещает строительство атомных станций там, где может быть максимально сильное расчётное землетрясение, восьмибалльное землетрясение. То есть у нас этот норматив уже есть. Нужно, по всей вероятности, закрепить его на международном уровне, потому что мы с вами понимаем – катастрофа такого уровня, если она случается, она никогда не затрагивает одно государство".



Другой вопрос, затронутый президентом, касается дальнейшего развития атомной энергетики. "По-видимому, нужно не столько продлевать ресурс уже существующих, действующих станций, сколько сооружать новые энергоблоки. Но сооружать с максимальными барьерами защиты. И в этом вопросе наши атомщики (и я неоднократно с ними говорил на эту тему) готовы нести ответственность за построенные нами станции не только на территории, конечно, нашей страны, но и в тех странах, где Россия имеет контракты на строительство таких станций", - подчеркнул президент России. В качестве примера использования принципиально новой системы управления станции Медведев привел АЭС «Аккую» в Турции.



Полная версия видеообращения Дмитрия Медведева:



