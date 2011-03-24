Госдума намерена принять закон о социальных гарантиях для сотрудников МВД

Государственная Дума намерена принять законопроект о социальных гарантиях для сотрудников МВД. Документ касается повышения заработной платы, а также решает значимые социальные вопросы.



Об этом заявил спикер Госдумы Борис Грызлов. Законопроект о социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел в Госдуму внес президент России Дмитрий Медведев. Законопроект должен определить их социальное самочувствие, включая выплаты, охрану здоровья, обеспечение жильем. "Надеюсь, что в весеннюю сессию мы пройдем все необходимые этапы, чтобы принять этот законопроект", - цитирует Грызлова РИА Новости.