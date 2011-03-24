Хиллари Клинтон: Каддафи должен приготовиться к смене власти

Лидер Ливии Муаммар Каддафи и его окружение должны прекратить огонь, вывести войска из городов и приготовиться к смене власти. Об этом заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон.



"Каддафи и его окружение должны сами решить, какими будут их следующие шаги", - сказала Клинтон. По ее словам, Соединенные Штаты "рекомендовали бы им (Каддафи) принять правильное решение, которое бы предусматривало не только реальное полномасштабное прекращение огня, но также вывод войск из городов и подготовку к передаче власти, но без полковника Каддафи", передает ПРАЙМ-ТАСС.



США, по словам Клинтон, «продолжат поддерживать миссию (в Ливии) по мере того, как НАТО будет передаваться управление» операцией. Между тем, стало известно о том, что США перебрасывают к берегам Джамахирии морскую пехоту - около 4 тысяч морских пехотинцев. По информации американских СМИ, переброска проходит внепланово и связана с некой «срочной необходимостью».