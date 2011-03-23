Оппозиция назначила Джибриля главой временного правительства Ливии

Ливийская оппозиция назначила Национального совета Ливии Махмуда Джибриля главой временного правительства Ливии. Напомним, Махмуд Джибриль на прошлой неделе встречался с госсекретарем США Хилари Клинтон.

Ливийская оппозиция назначила Национального совета Ливии Махмуда Джибриля главой временного правительства Ливии. Информационное бюро демократической Ливии сообщило, что временное правительство начало телевещание на Ливию, пишет британская газета The Guardian. Программы готовятся на телестанции, базирующейся в Катаре, затем они передаются на Ливию, сообщает Интерфакс.