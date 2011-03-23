Экс-президента Украины Леонида Кучму вызвали на второй допрос в Генпрокуратуру

Генпрокуратура Украины сегодня вызвала на допрос в четверг, 24 марта, экс-президента страны Леонила Кучму. В среду второй президент Украины побывал в Генпрокуратуре, где ознакомился с постановлением о возбуждении уголовного дела.

Его допросили в качестве подозреваемого по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.. Прокуратура избрала для Кучмы меру пресечения в виде подписке о невыезде. Об этом сообщает благотворительной организации "Президентский фонд Леонида Кучмы "Украина".

Допрос бывшего президента Украины Леонида Кучмы продолжался более трех часов.